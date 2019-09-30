В городе Мелитополь Запорожской области вандалы осквернили Братское кладбище, которое находится в центре города. Об этом сообщает РИА Мелитополь 30 сентября.

Отмечается, что накануне праздновался День города – 235-я годовщина с основания Мелитополя.

"Отдельные горожане не только позволили себе пить и есть на обелисках погибших в годы Второй мировой войны солдат, но и устроили отвратительные развлечения. Они оторвали буквы с памятной надписи на мраморной стене и, переставив их, выложили матерные слова, а потом приклеили их", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что накануне улицы Мелитополя патрулировали сотни полицейских и нацгвардейцев, не говоря уже о горожанах, но никто не заметили вандалов.

Cмотрите фотогалерею: Вандалы осквернили военное кладбище в центре Мелитополя

Ранее на центральном кладбище города Мена в Черниговской области повредили памятники украинским военнослужащим, погибшим на Донбассе. Неизвестные белой краской закрасили фото на памятниках.

А в Киеве мужчина разгромил мемориал, установленный в честь героя Небесной Сотни. Вандала задержали и поместили в психоневрологический диспансер.

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Источник: korrespondent.net