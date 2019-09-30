Формулу Штайнмайера попытаются подписать со второго раза - СМИ

Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске 1 октября попытается со второго раза подписать формулу Штайнмайера. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект формулы Штайнмайера согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств Нормандской четверки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "скорее всего, это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять". "Однако он не будет носить характера международного договора", - отметил источник.

Как сообщается, подписать документ должны представители "ДНР" и "ЛНР" на переговорах, а также представитель Украины Леонид Кучма. В качестве международных посредников документ закрепят подписями представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Если документ будет подписан, Киев должен будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - сказал источник.

В то же время, сообщается, что документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Издание отмечает, что подписание документа откроет путь к проведению саммита глав государств нормандского формата, а также окончательному разведению сил на пилотных участках на линии соприкосновения и обменам пленными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Напомним, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что формулу Штайнмайера на переговорах в Минске не подписали по "техническому недоразумению".

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Источник: korrespondent.net