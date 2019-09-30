Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 16:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
30. 09. 2019

Литва присоединилась к демаршу Украины в ПАСЕ

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Об этом сообщает Baltictimes.

Сообщается, что два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.

Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.

Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.