Литва присоединилась к демаршу Украины в ПАСЕ

Половина литовской делегации объявила о бойкоте сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в поддержку Украины. Об этом сообщает Baltictimes.
Сообщается, что два из четырех представителей литовской делегации Эмануэлис Зингерис и Симонас Гентвилас отказались от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения Российской Федерации.
Ранее член украинской делегации в ПАСЕ Гончаренко поблагодарил делегацию Грузии, которая поддержала решение не принимать участие в официальных мероприятиях открывающейся сессии ПАСЕ.
Как сообщалось, сегодня в Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ, которая продлится до 4 октября. Украинская делегация не будет участвовать в ее работе в знак протеста против возвращения РФ.
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Источник: korrespondent.net
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