Зеленский: Расследований по приказу извне не будет

Президент Владимир Зеленский заявляет, что власти Украины не будет проводить расследования по приказу других стран. Об этом он сказал во время посещения учений МВД возле Киева вв понедельник, 30 сентября, сообщает Reuters.

На вопрос, будет ли Киев начинать расследование относительно Джо Байдена и его сына Хантера по просьбе президента США Дональда Трампа, Зеленский ответил, что Киев не будет действовать по приказу других стран.

"Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна", - сказал Зеленский.

"Мы открыты, мы готовы расследовать, но это не имеет никакого отношения ко мне. Наши независимые правоохранительные органы готовы расследовать любые случаи нарушения закона", - добавил президент.

Также Зеленский сообщил, что Киев вряд ли опубликует свою версию стенограммы телефонного звонка 25 июля с Трампом. По его мнению, было бы неправильно делиться украинским конспектом или стенограммой звонка.

"До президентства я никогда не был дипломатом, но я думаю, что у меня было много таких разговоров в моей жизни и будет еще много", - сказал Зеленский.

"Есть определенные нюансы и вещи, которые, я думаю, было бы неправильно даже публиковать", - сказал он.

Напомним, телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

В Украине от Зеленского потребовали опубликовать свою запись разговора.

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Источник: korrespondent.net