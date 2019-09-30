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30. 09. 2019

Кремль готов опубликовать стенограмму Путин-Трамп

Кремль готов опубликовать стенограмму разговора президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом, но только при обоюдном согласии сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 сентября, сообщает ТАСС. 

"Конечно, в какой-то степени их опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон - именно такая есть дипломатическая практика. В целом, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Но если будут от американцев какие-то сигналы, будем обсуждать", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что подобные просьбы "и все процессы, которые сейчас ведутся вокруг этого в США, безусловно, являются внутренним делом США", и Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в это дело.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что представители Демократической партии намерены попытаться ознакомиться с содержанием бесед Путина и Трампа. Демократ сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.
 
Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
 

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Источник: korrespondent.net
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