Полиция предотвратила заказное убийство в Донецкой области

Правоохранители инсценировали убийство и спасли жизнь человека, который не подозревал, что находится в опасности. В результате спецоперации полицейские и сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Донецкой области задержали заказчицу и ее подельника. Об этом сообщила пресс-служба полиции области в понедельник, 30 сентября.

Неделей ранее, в следственное управление полиции Донецкой области поступила информация от СБУ о подготовке убийства. Установлено, что инициатором преступления является 36-летняя жительница Волновахского района. В связи с конфликтом за общее имущество женщина спланировала убийство своего мужа-фермера.

Злоумышленница наняла посредника - ранее судимого жителя соседнего города. За расправу над мужем жена пообещала заплатить 30 тысяч долларов. Сообщник вышел на подставного киллера.

Следователи и работники СБУ организовывали операцию от начала до момента задержания обоих фигурантов. Потерпевший узнал о том, что его заказали, накануне "убийства".

В воскресенье, 29 сентября, силовики провели инсценировку тяжкого преступления. Жертве якобы разбили голову битой на сельской дороге. Для правдоподобности 38-летнему потерпевшему нанесли специальный грим.

В тот же день во время передачи исполнителю его доли вознаграждения был задержан посредник, а позже - и заказчица убийства. Женщина получила "доказательства" смерти мужа и думала, что ее план сработал.

Деньги, которые получил киллер, изъято. Обоим фигурантам инкриминируется ст. 14, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное на заказ). Досудебное расследование осуществляет следственное управление областного главка полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что ранее полицейский планировал заказное убийство жителя Запорожья. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также сообщалось, что полиция предотвратила заказное убийство на почве ревности. Во время спецоперации правоохранители задержали заказчика и предотвратили заказное убийство местного жителя.

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Источник: korrespondent.net