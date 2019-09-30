На Луганщине со стрельбой остановили контрабандистов

Вблизи населенного пункта Демино-Александровка в Луганской области пограничники расстреляли автомобиль контрабандистов. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 30 сентября.

Пограничный наряд отдела Троицкое при помощи тепловизора заметил движение двух автомобилей. Группа реагирования, которая сразу прибыла к указанному месту, обнаружила транспортные средства, которые двигались с выключенными фарами.

Водители проигнорировали законные требования пограничников об остановке. Машины нарушителей начали опасно маневрировать, чем создали явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей.

Для их принудительной остановки пограничники применили стрелковое оружие. Однако автомобили продолжали скрываться.

Впоследствии поисковая группа нашла в лесополосе вблизи границы поврежденный автомобиль ВАЗ - 21236 Нива Шевроле украинской регистрации без водителя. Вблизи транспортного средства находились коробки с рыбными консервами армянского производства.

Сейчас поисковые мероприятия продолжаются. Правонарушители разыскиваются.

Напомним, что ранее на границе с Молдовой задержали беглеца из колонии. Владимир Касап был осужден за убийство и приговорен к восьми годам лишения свободы. Он отбывал наказание в Вознесенской колонии.

Также сообщалось, что пьяный водитель пытался прорваться через госграницу в Беларусь. Мужчина разбил защитную стойку контрольно-пропускного пункта, а также свой автомобиль Ford.

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Источник: korrespondent.net