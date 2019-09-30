Похороны бывшего президента Франции Жака Ширака прошли в понедельник на кладбище Монпарнас в Париже, сообщают французские СМИ.
Похороны прошли в присутствии только близких. Ширака похоронили рядом с его дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.
Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги.
Cмотрите фотогалерею: Жака Ширака похоронили в Париже
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Источник: korrespondent.net
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