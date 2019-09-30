Премьера Британии обвинили в домогательствах

В Великобритании премьер-министра Бориса Джонсона обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание The Sunday Times в понедельник, 30 сентября.

В газете The Sunday Times была опубликована колонка журналистки Шарлотт Эдвардс, в которой она вспоминает, как в 1999 году, Джонсон во время ужина ущипнул ее за бедро. Дело происходило в редакции Spectator - журнала, которым Джонсон тогда руководил.

Согласно утверждениям Эдвардс, одновременно Джонсон ущипнул и соседку с другой стороны. Это девушки выяснили во время послеобеденной беседы.

Представитель офиса премьера опроверг историю, назвав ее неправдой. Позднее на вопрос, имел ли место данный инцидент, отрицательно ответил и сам Джонсон. В защиту Джонсона выступили и министры его кабинета.

"Я совершенно доверяю премьер-министру и его словам. Он сам сказал, что эти заявления - полная неправда", - заявил на одном из мероприятий в рамках партийного съезда Консервативной партии в Манчестере канцлер Саджид Джавид.

Поддержал премьера и министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Борис никогда не читал другим людям нотаций по поводу личной жизни. Думаю, и мы должны сконцентрироваться на реализации нашей политической повестки, которая заключается в том, чтобы служить гражданам нашей страны", - сказал Хэнкок.

Оппозиция выразила возмущение в связи с предполагаемым инцидентом.

"Почему облеченные властью мужчины считают себя вправе преследовать женщин? Борис Джонсон должен ответить на серьезные вопросы", - написала в Twitter министр по вопросам равноправия и прав женщин Дон Батлер.

Сама Эдвардс также, видимо, не намерена оставаться в тени. В одном из интервью в понедельник она заявила: "Если премьер-министр не помнит об этом случае, то у меня память точно лучше, чем у него".

Бориса Джонсона, находящегося в тяжелейшей ситуации в связи с Brexit, последние дни преследуют скандалы. За два дня до публикации истории Эдвардс, мэрия Лондона сообщила, что обратилась в независимую полицейскую комиссию с просьбой расследовать, действительно ли Борис Джонсон на посту мэра города обеспечивал преференции для своей хорошей знакомой, американской бизнес-леди Дженнифер Аркури.

Джонсон заявил, что его связь с американкой "не представляла интереса для объявления".

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Источник: korrespondent.net