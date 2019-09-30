Подозреваемый в убийстве Бузины вошел в общественный совет НАБУ

Подозреваемого в убийстве писателя Олеся Бузины Андрея Медведько избрали в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что второе свободное место досталось представителю политсилы Демократична сокира орди Ивану Ясинскому, а сам Медведько представитель Союза ветеранов войны с Россией.

Ясинского и Медведько набрали в три-четыре раза больше голосов, чем ближайший соперник. За первого проголосовали 4854 человек, за второго - 3902. Ясинский - физлицо-предприниматель, занимается консультированием по вопросам информатизации и коммерческой деятельности, член партии Демсокира. Медведько в своей автобиографии указал, что возглавляет отдел эксплуатации в ООО Капитал Спецресурс. Он является одним из двух подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины.

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Напомним, Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года возле своего дома в Киеве. По делу были задержаны два человека.

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Источник: korrespondent.net