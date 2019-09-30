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30. 09. 2019

Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента

Президент Владимир Зеленский 30 сентября назначил одного из двух членов Высшего совета правосудия по квоте главы государства.

В указе №720/2019 говорится, что эту должность получила Оксана Блаживская, судья Хозяйственного суда Киева, дочь бывшего прокурора Киева Евгения Блаживского.

Высший совет правосудия состоит из 21 члена, из которых 10 выбирают судьи, еще 10 - Президент Украины, Верховная Рада, съезд адвокатов, конференция прокуроров, представители юридических вузов (все - по два члена). Глава Верховного Суда входит в состав ВСП по должности.

Также ранее Высший совет правосудия уволил судью Днепровского районного суда Киева Александра Дзюбу за аресты активистов Майдана.

Как сообщалось, ВСП уволил беглого судью Чауса за прогулы.

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Источник: korrespondent.net
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