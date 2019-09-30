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30. 09. 2019

В Кировоградской области девушка умерла от отравления грибами

В городе Александрия Кировоградской области из-за отравления грибами скончалась 19-летняя девушка. Об этом сообщает Региональный центр общественного здоровья в понедельник, 30 сентября.

Отмечается, что грибами отравились мать с дочкой. Лечение в больнице одной из пострадавших не помогло: 19-летняя девушка умерла. Жизни 46-летней матери ничего не угрожает.

Ранее в неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались.

Также вВыжницком районе Черновицкой области пять человек отравились грибами и были госпитализированы в реанимацию.

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Источник: korrespondent.net
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