Лента RSS
Подписаться на ленту
30 сентября 2019, понедельник, 21:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,27
30. 09. 2019

Украину посетит помощник госсекретаря США

Помощник государственного секретаря США Майка Помпео Дениз Натали до 5 октября посетит Украину. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента в понедельник, 30 сентября.

"Помощник госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации посетит Варшаву и Краков (Польша) и Киев (Украина) с 30 сентября по 5 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Натали в ходе визита встретится с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

Также она проведет встречу с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и неправительственных организаций для обсуждения поддержки реинтеграции ветеранов и конфликта на Донбассе.

На минувших выходных стало известно об отставке спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера. Корреспондент.net разбирался, что стало причиной для такого кадрового решения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Что сегодня на обед, дорогая?
- Мясо ягненка в пикантном соусе.
- !?ОГО??!!
- Так написано на собачьих консервах...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.