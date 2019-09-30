Провал монобольшинства. Итоги первого месяца Рады

Первый месяц работы новой Верховной Рады, где конституционным большинством обладает партия президента Владимира Зеленского Слуга народа, прошел в так называемом турборежиме: за восемь пленарных дней нардепы рассмотрели 523 законопроекта, 465 из которых были поддержаны.

Но режим принтера нового парламента запомнился не только законодательной активностью, но и негативными моментами: кнопкодавством, нарушением регламента и осечками монобольшинства - фракция Слуга народа провалила два голосования за президентские законопроекты. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Как голосовали в Верховной Раде

29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва. Парламентарии проработали почти до утра следующего дня.

Во время первой сессии новоизбранного парламента было назначено руководство, сформированы депутатские фракции и комитеты, а также определено парламентское большинство в которое впервые вошла только одна депутатская фракция - Слуга народа. Она работает на правах коалиции.

Нардепы также назначили премьер-министром Алексея Гончарука и весь соства правительства одним голосованием, а также проголосовали за глав таких ведомств, как Минобороны, Генпрокуратуры и СБУ.

Первый день работы Рады ознаменовался не только ударными темпами принятия решений, но и замечаниями Зеленского депутатам "шо вы орете", перепалкой Петра Порошенко с Нестором Шуфричем и опасениями, что "Петя готовит путч". Подробно в текстовой трансляции заседания.

С тех пор парламент провел восемь пленарных заседаний. Гражданская сеть ОПОРА подсчитала, что за это время были зарегистрированы 523 законопроекта. Почти 90 процентов из них были инициированы нардепами, 34 - Кабмином, а 23 из них подал Зеленский.

При этом 13 процентов законопроектов были рассмотрены по сокращенной процедуре. 465 законодательных инициатив были поддержаны.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее сказал, что на этой неделе турборежим, который критиковали за спорное качество принятых законопроектов, должен завершиться.

Наибольшую поддержку от парламентариев получил законопроект № 7203 О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности депутатов). Его поддержали 373 депутата.

Кроме этого закона, окончательно был принят законопроект об импичменте президента. Но эксперты говорят, что он не будет работать.

Кнопку "за" чаще всего нажимали депутаты фракции Слуга народа (80,9 процента), а "против" -фракция Европейская Солидарность Порошенко. Лидером по пропускам голосования стала Оппозиционная платформа.

Среди депутатов, которые чаще всего голосуют против линии своих фракций, оказался Порошенко и лидер избирательного списка партии Голос Святослав Вакарчук.

Что касается прогулов заседаний, меньше всего процент неявки во время голосований в депутатов из фракции Слуга народа (4,1 процента), а наибольший - у партии Юлии Тимошенко Батькивщина (30,3 процента).

Монобольшинство давало сбой

Первый раз Слуга народа провалила голосование за президентский законопроект 12 сентября, когда депутаты отказались поддержать инициативу лишать депутатского статуса народных избранников, отказывающихся входить во фракцию той партии, от которой были избраны, или переходящих из одной фракции в другую.

Руководство Слуги народа тогда отозвало документ для доработки. Как заявил глава фракции Давид Арахамия, произошло это из-за развернувшейся внутри партии "бурной дискуссии".

Но горячие дискуссии вызвал законопроект 1009 о внесении изменений относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства.

Документ предусматривал изъятие из Уголовного кодекса норм, запрещающих следственные действия в отношении народных депутатов без разрешения Верховной Рады. Он должен был стать логичным продолжением конституционных изменений, который касаются снятия неприкосновенности депутатов.

Его отправили на доработку. В целом, самое голосование проходило с нарушениями, в том числе, со стороны спикера Рады Дмитрия Разумкова. СМИ высянили, что "слуг" ожидала порка за непринятие законопроекта. Об этом подробно в материале "Нафиг распустить": слуги провалили голосование.

Позже глава Офиса президента Андрей Богдан на вопрос о жалобах депутатов от Слуги народа, что их хотят сделать "ручными зверьяками" ответил, что "там есть сумасшедшие, психически больные люди".

Слуги народа также попались на кнопкодавстве, за которое у Зеленского обещали лишать депутатского мандата. Но пока что, предусмотрен только штраф. Разумков заявил, что эти нардепы добровольно согласились заплатить "чуть меньше 40 тысяч гривен".

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Источник: korrespondent.net