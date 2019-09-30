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30. 09. 2019

Глава Слуги народа написал заявление об увольнении

Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии. Об этом в интервью агентству Интерфакс-Украина сообщил первый заместитель главы фракции Слуга народа в Верховной Раде Александр Корниенко.

По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.

"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.

Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО.

На прошлой неделе в Офисе президента сообщили, что Данилюк написал заявление перед началом визита Зеленского в США. Президент рассмотрит его по возвращени. До тех пор он остается на своей должности. Одной из причин решения Данилюка СМИ называют конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. 

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Источник: korrespondent.net
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