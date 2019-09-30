Порошенко пообещал три миллиона за информацию о заказчиках Гонтаревой

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил три миллиона гривен за информацию о заказчиках экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что недавно провел встречу с Гонтаревой в Лондоне.

"На днях уже делился впечатлениями от общения с Валерией Гонтаревой в Лондоне. ДТП, поджог машины и дома - это месть за ее мужественные и сильные реформаторские шаги на посту главы НБУ. Повадки ее врагов иначе, как бандитскими, и не назовешь. Недруги Гонтаревой сейчас в фаворе. Думают, будто Бога за бороду схватили. И уверены, что спрячут концы в воду", - написал он.

Президент сообщил, что принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен за информацию о заказчиках Гонтаревой.

"Чтобы не дать не очень активному следствию ни одного шанса на бездействие, принял решение назначить вознаграждение до трех миллионов гривен. Это - тем, кто предоставит достоверную информацию о заказчике и исполнителях о покушениях на жизнь и имущество Валерии Гонтаревой, которая позволит привлечь виновных к ответственности. Круг лиц, на которые падают подозрения, не такое уж и широкое. Пальцем тикнеш - и попадешь. Но очень важно в легальный способ установить и наказать преступников. Чтобы все было по закону", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Порошенко подарил Гонтаревой смешную футболку. Гонтарева на футболке изображена в виде балерины со слованной ногой и с двумя саблями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net