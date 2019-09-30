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30. 09. 2019

Норвегия выслала 67 нелегалов из стран СНГ

Власти Норвегии выслали 67 нелегальных мигрантов, приехавших из стран СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Норвежское телеграфное бюро в понедельник, 30 сентября.

"Все они выдворены или депортированы, так как находились в стране незаконно. В пятницу, субботу и воскресенье перемещены 52 человека, остальные 15 высланы в понедельник", – сообщила представитель полиции Восточной Норвегии Эли Фрюйордет.

Среди мигрантов – женщины и мужчины в возрасте 20-50 лет, двое из них граждане РФ, шестеро – Кыргызстана, остальные – Казахстана. Все они были задержаны в минувшую среду в мотеле в пригороде Осло. На допросе нелегалы рассказали, что приехали в Норвегию на заработки.

По словам Фрюйордет, такое число подлежащих депортации лиц, обнаруженных единовременно, стало необычным для правоохранителей.

Ранее СБУ задержала членов группировки, которая переправляла иностранцев из стран Ближнего Востока в Евросоюз. Нелегалы въезжали на территорию Украины через РФ.

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Источник: korrespondent.net
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