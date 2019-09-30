Луганщине грозит отключение электроэнергии с октября

Власти Луганской области предупреждают об отключениях электроэнергии в регионе с 1 октября в случае остановки Луганской ТЭС из-за дороговизны топлива для ее работы, сообщают Українські Новини.

Как заявил в понедельник, 30 сентября, директор департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай, чтобы избежать критической ситуации, нужно срочно принять меры – снизить стоимость газа для электростанции.

"Снижение стоимости газа для этой ТЭС - это один из вариантов решить вопрос, мы уже вышли повторно с предложением к правительству о снижении цены на газ для Луганской ТЭС. Если такое решение будет принято, то это станет решением, которое позволит области избежать веерных отключений", - отметил Сурай.

Как известно, себестоимость производства электроэнергии на газу не покрывается текущими ценами на электроэнергию.

По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.

"Для станции это означает остановку, будет дефицит порядка 70% мощности в области, будут отключения потребителей от электроэнергии", - предупредил чиновник.

Власти Луганщины уверены, что решить ситуацию способны в правительстве. "Нужно найти компенсационный механизм по цене газа для ТЭС, от этого зависит энергоснабжение региона", - отметил Сурай.

Кроме того, считают на Луганщине, необходимо рассмотреть возможность вернуть поставки угля на Луганскую ТЭС, которые были заблокированы РФ в июне 2019 года.

Напомним, с 29 июля Луганская ТЭС перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля.

14 августа предыдущий Кабмин принял решение о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, чтобы решить чрезвычайную ситуацию.

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Источник: korrespondent.net