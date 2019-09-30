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30. 09. 2019

Глава САП купил телевизор за 112 тысяч при зарплате в 93

Заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий - купил телевизор за 112 тыс гривен. Об этом сказано в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Телевизор марки Samsung Холодницкий купил 19 сентября.Также Холодницкий задекларировал 93 тыс. гривен зарплаты за сентябрь, так как до 16 сентября зам генпрокурора Холодницкий находился в отпуске. 

Ранее сообщалось, что на Холодницкого открыли дело из-за декларации. 

Напомним, весной 2018 года стало известно, что в рабочем кабинете Холодницкого было найдено подслушивающее устройство.

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Источник: korrespondent.net
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