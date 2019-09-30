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30. 09. 2019

В Китае в результате пожара на фабрике погибли 19 человек

В Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Об этом сообщает Sina.

Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно.

По данным издания, 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы. Спасатели до сих пор разбирают завалы и ищут людей.

Представители местной власти заявили, что количество пострадавших может увеличиться.

Напомним, 28 сентября, в Сумах произошел взрыв на заводе, где изготавливают пробки для пэт-бутылок. По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего началось возгорание.

Ранее на оружейном заводе в Болгарии горел цех по производству тротила.

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Источник: korrespondent.net
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