Газ из Украины: Меркель назначила уполномоченного

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила уполномоченного по транзиту газа из Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Отмечается, что он уже совершил визит в украинское посольство в Берлине.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным немецкого правительства по обеспечению газового транзита с Украиной. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник осуществил именно в украинское посольство в Берлине", - говорится в сообщении Мельника в Twitter.

Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим 🇩🇪уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до 🇺🇦посольства у Берліні. Danke für Unterstützung @RegSprecher @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/uGKSAoch85 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 30 сентября 2019 г.

Ранее Меркель разъяснила газовую политику Берлина. Немецкий канцлер заявила, что поддерживает позицию Порошенко, но также не намерена отказываться от Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net