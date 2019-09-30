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30. 09. 2019

Названо число жертв российской военной операции в Сирии

В Сирии с сентября 2015 года, когда Россия начала антитеррористическую операцию, погибли 8289 мирных жителей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, штаб-квартира которой находится в Лондоне.

По словам правозащитников, среди погибших 1997 детей в возрасте до 18 лет, 1255 женщин и 5037 мужчин. Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что все они якобы были убиты в результате бомбардировок российскими военными самолетами.

Согласно данным организации, за этот же период были убиты 5244 террориста "Исламского государства" (ИГ), а также 5485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Он заявил, что страна возвращается к "нормальной мирной жизни". При этом он добавил, что там все еще есть "очаги напряженности".

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Источник: korrespondent.net
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