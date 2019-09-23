Шеффилдский МВА в Киеве: истории выпускников

Карьерный рост, профессиональное развитие и уверенность в принятии управленческих решений.

Программа Executive MBA Университета Шеффилда проходит в Киеве с 2010 года. Репутация и рейтинги Университета Шеффилда, наличие международных аккредитаций со стороны как академических, так и профессиональных организаций, высококлассный зарубежный преподавательский состав, удобный график занятий (один длинный уик-энд в месяц) делают это предложение уникальным и привлекательным для данного региона.

Один из корпусов Университета Шеффилда (Великобритания).

Владимир Короткевич, исполнительный директор ОАО «Белгазпромбанк» (Минск), поступил на программу в Киеве в 2015 году от компании и недавно успешно ее закончил. «Обучение по программе ЕМВА Университета Шеффилда было инициативой моего нанимателя. Для любого топ-менеджера является очевидным, что наличие дополнительного образования у сотрудников имеет два основных преимущества: расширение компетенций персонала и рост капитализации компании. В первоклассное образование ключевых работников нужно вкладывать. Я горд тем обстоятельством, что выбор нанимателя в данном вопросе пал в том числе и на меня. Учеба на программе МВА Университета Шеффилда дала мне многое. Разумеется, это новые знания в области бизнес-администрирования. Интересные лекции из уст харизматичных лекторов, реальные кейсы и научно-практическая деятельность при написании курсовых работ действительно расширили мои компетенции. Плюс к этому, знания и навыки, полученные раньше, если угодно, эмпирическим путем за годы работы структурировались и получили теоретическую основу. Учеба стала стимулом подтянуть мой уровень английского. И если устная речь, не буду лукавить, остается моим слабым местом, то письменный английский однозначно серьезно вырос. Третье – это нетворкинг. Учеба свела меня с большим количеством потрясающе интересных и успешных людей из разных стран и разных сфер деятельности. Общение с менеджерами, занятыми в различных сферах бизнеса, помогло мне, начальнику юридического управления банка на тот момент, пересмотреть собственные подходы к формату своего взаимодействия как с бизнес-подразделениями банка, так и с клиентами. Общение с большим количеством однокурсников сохраняется, и можно не сомневаться, что в нашу эру глобализации мои профессиональные интересы еще не раз сведут меня с кем-либо из них. И наконец, первоклассное британское образование – это дополнительное конкурентное преимущество. Сравнительно вскоре после успешного окончания курса и получения диплома я занял свою нынешнюю позицию, и наряду с курированием юридического управления, отвечаю за ряд иных смежных активностей в банке. Карьерные изменения я связываю и с получением бизнес-образования в том числе».

Студенты программы Еxecutive МВА во время международного модуля в Салониках.

Юлия Черных на момент поступления на программу МВА работала в крупной международной фармацевтической компании в Киеве. Сейчас она - исполнительный директор (направление «International Business Excellence») в компании Allergan и работает в Лондоне. Вот ее история. «Когда я выбирала бизнес-школу и программу МВА, для меня были важными репутация и имидж. Также это должны были быть британские или европейские программы, так как я работала с этими странами и дальнейшую карьеру связывала с этим регионом. То есть, американские или азиатские программы я не рассматривала. Программа МВА Университета Шеффилда меня очень заинтересовала. Помимо того, что это топовый британский университет со своей историей и отличной репутацией, уникальной особенностью была возможность обучаться в Киеве, где я на тот момент работала и проживала. Это было очень удобно. Все преподаватели прилетали раз в месяц на три дня в Киев для аудиторных занятий и практической проработки курса. Такой формат обучения позволял совмещать и работу, и учебу. Также большим плюсом для меня было наличие специализации в менеджменте здравохранения (Health Care Management), так как я работала в фармацевтической компании, поэтому для меня это было очень интересно и важно с профессиональной точки зрения.

Навык, который отлично тренирует программа, – это критическое мышление. Умение анализировать источники, выбирать важную информацию, структурировать ее, правильно цитировать, делать свои выводы и принимать свое решение – все это очень важно для успешного ведения бизнеса и работы. Это помогло сформирвать мне managerial self-confidence. Обучение помогло мне структурировать свой предыдущий опыт, соотнести его с теорией. Если раньше я принимала решения «по наитию», то теперь я уверенно могу их аргументировать, используя методы принятия управленческих решений и прочий инструментарий. Также полезным приобритением для меня и преимуществом программы было обучение исключительно на английском языке, так как за время обучения совершенствуется не только общий английский язык, но и бизнес-вокабуляр, научная и академическая терминология.

Очень интересными и запоминающимися были два учебных выездных модуля в Шеффилде и Салониках, которые мы проходили одной дружной когортой всех студентов программы МВА, которые обучаются в разных городах региона. Там был реальный нетворкинг и обмен опытом, так как это тоже важная часть МВА программ.

Какой бы я совет дала для тех, кто выбирает МВА? Я думаю, главное понять и определить для себя, с какой целью вы хотите получить МВА, зачем вы хотите его получить? Например, на момент поступления я имела только медицинское образование. Немотря на мой опыт работы в бизнесе, мне не хватало той управленческой уверенности и свободы. Мне важно было приобрести бзнес-компетенции, формализовать свой опыт. Второй совет, который связан с первым, это рассчитывать свое время и силы, так как программа требует серьезного внимания , а также самоконтроля и правильного тайм-менеджмента для выполнения всех контролных заданий и написания итоговой диссертации. Если вы сомневаетесь в своих силах и наличии времени, или не готовы к этому, то лучше отложить ваше поступление. В противном случае, оно будет неэффективно, и это будут зря потраченные время, деньги и усилия. По крайней мере, в случае обучения на шеффилдской программе МВА, так как она комплексная и сложная, но зато очень эффективная».

Директор программы МВА доктор Лесли Самози

Директор программы МВА доктор Лесли Самози считает, что предложение обучаться на программе МВА Университета Шеффилда будет очень интересным для беларуских менеджеров и бизнесменов: «Один час перелета в Киев – и вы обучаетесь на престижной программе МВА от топового британского университета с международными экспертами-преподавателями в отличном отеле. Немаловажным является тот факт, что стоимость обучения в Украине является очень привлекательной и доступной для такой программы. Поэтому, я считаю, что это по-настоящему уникальное предложение, и мы действительно очень надеемся получить больше студентов из Беларуси в этом году и способствовать развитию бизнеса в этом регионе».

Для регистрации на программу или запроса информации вы можете связываться с менеджером программы Василием Бужаком через имейл buzhak@sheffield-city.com.ua, а также по ссылке.