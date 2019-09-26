Зеленая инвестиция: аллею из голубых елей высадили в центре Минска

25 сентября в Комаровском сквере посадили целую аллею из 25 голубых елей. Посадка аллеи стала символом роста и развития социально ответственного бизнеса в Беларуси.

С каждым годом Минск всё сильнее зарастает бетонными джунглями, что неизбежно ведёт к ухудшению экологической обстановки в столице. Хвойные деревья - одни из лучших кислородных «санитаров» в городской среде и способны очищать воздух от пыли, микробов и даже тяжелых металлов. Кроме того, ели - отличные шумопоглотители. Всего 4-6 посаженных рядом друг с другом хвойных дерева снижают поступающий шум на 25%. А такая крупная группа посадок станет настоящим «хвойным оазисом» прямо в центре города.

Инициатором экологической акции является группа компаний «А-100». Для города высадка такой аллеи — это долгосрочная инвестиция, ведь голубые ели живут около 500 лет. Событие приурочено к 25-летию компании: 25 голубых елей стали символом роста и развития социально ответственного бизнеса.

Мы стараемся подавать пример здорового образа жизни и бережливого отношения к природе, неоднократно пересаживали деревья, которые попадали под пятно застройки. В этом году мы отмечаем 25 лет нашей компании чередой мероприятий, связанных с историей и экологией. Сегодня мы сделали своеобразный посыл будущему поколению, тем, кто, может быть, через 25 лет придет в Комаровский сквер и именно в этом уголке Минска увидит хвойную аллею, вспомнит тех, кто приложил усилия для того, чтобы сделать этот красивый, а главное, полезный жест в будущее, – так прокомментировал событие глава компании Александр Центер.

Постройка новых многоэтажек, открытие бизнес центров, обустройство парковок и увеличение количества машин: развитие инфраструктуры города всегда идет рука об руку с развитием крупного бизнеса. Именно поэтому компании становятся инициаторами или спонсорами таких «зеленых» проектов, которые активно поддерживается городскими властями.

Обустройство комфортной, благоприятной городской среды для минчан – наша первоочередная задача. Нам очень приятно, что группа компаний «А-100» в честь своего 25-летия решила высадить аллею именно в Советском районе. Минск – зеленый город. И я рад, что не только городская администрация, но и представители бизнеса поддерживают этот статус, — подчеркнул глава Советского района Юрий Владимирович Трущенко.

Для группы компаний «А-100» это не первая экологическая инициатива: они запустили первую электрозарядную станцию, проводили акцию “Велосипед за спасибо”, постоянно развивают уникальные «зеленые» микрорайоны и искренне считают, что «завтра мы должны жить лучше, чем сегодня».