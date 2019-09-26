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26. 09. 2019

Хайп, провокации и digital. Международный форум «PR-пятница» пройдёт в Минске

29 ноября в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница». На единственной в Беларуси PR-площадке соберутся лучшие специалисты в области связей с общественностью и маркетинговых коммуникаций.

Мы живём в мире нескончаемого информационного потока. Гигабайты постоянно создаваемого контента превращают нашу жизнь в настоящую медиа-ленту.  Как не сойти с ума от изобилия каналов коммуникаций? Что делать с его величеством - digital PR? Как словить хайп и внимание в волнах контента? Шестой ежегодный форум «PR-пятница» даст ответы на актуальные волнующие вопросы каждому, для кого коммуникации — не пустой звук.

 

 

За 5 лет проведения форум собрал более 1 500 участников — руководителей отделов маркетинга и PR, специалистов пресс-служб компаний, PR-менеджеров и маркетологов.  Спикерами «PR-пятницы» в разные годы были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, PR-директор Северо-Западного филиала «МегаФон» Кермен Манджиева, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, PR-директор Yum!Brands (KFC) Ирина Гущина, директор по связям с общественностью финансовой корпорации «Уралсиб» Александр Вихров и многие другие.

 

 

Ключевые темами форума в 2019 году станут: стратегические и антикризисные коммуникации, выстраивание PR-стратегии в digital-среде, использование вирусных и хайповых коммуникаций, а также влияние PR на бизнес-модель компании.

 

Спикеры 2019:

Павел Былицки (Польша): CEO Public Dialog, председатель международной сети независимых PR-агентств (IPRN)

Михаил Умаров (Россия): управляющий партнер агентства интегрированных коммуникаций Comunica, медиатренер

Инга Латковска (Латвия): руководитель коммуникационного агентства LEAD. Corporate Communications

Владилен Ситников (Россия): Chief Creative Officer, POSSIBLE Group Moscow

Андрей Барковский (Россия):  начальник управления внешних коммуникаций банка ФК «Открытие»

Валентин Васин: руководитель SMM-отдела и медиахаба Сбербанка

 

 

«Формат «PR-пятницы» — это практические мастер-классы от международных спикеров, минимум теории, максимум полезного контента, нон-стоп общение и масса нетворкинга. Именно поэтому мы ежегодно собираем более 200 профессионалов, каждый из которых имеет возможность сверить соответствие коммуникационной стратегии компании последним тенденциям PR и маркетинга. Мы очень рады, что в этом году «PR-пятница» станет по-настоящему интернациональный: у нас выступят спикеры из России, Украины, Польши и Латвии», — прокомментировал организатор форума Дмитрий Гмыза.

Международный форум по связям с общественностью «PR-пятница» пройдет в Минске 29 ноября в отеле «Виктория Олимп» и станет главным PR-событием года.

 
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