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04. 09. 2019

Белорусским аптекам поручено обеспечить постоянное наличие противовирусных лекарств

фото имеет иллюстративный характер

Министерство здравоохранения Беларуси дало получение обеспечить наличие в аптеках противовирусных препаратов. Это связано с приближением подъема заболеваемости вирусными и другими сезонными инфекциями, сообщается в письме за подписью министра здравоохранения Владимира Караника. Документ размещен на сайте учреждения.

Руководители аптечных организаций всех форм собственности должны принять все меры для создания соответствующего запаса препаратов для профилактики и лечения сезонных вирусных и бактериальных инфекций, чтобы с сентября по апрель обеспечить их постоянное наличие. Речь идет о жаропонижающих, болеутоляющих и противовоспалительных, иммуномодулирующих, противомикробных и противовирусных лекарственных средствах.

В то же время, руководители субъектов хозяйствования всех форм собственности, которые занимаются промышленным производством лекарств,  должны обеспечить их бесперебойные поставки, в том числе в форме растворов (порошков для приготовления растворов) для инъекций/инфузий по заявкам организаций системы здравоохранения.

Представители министерства здравоохранения, как отмечается, организуют постоянный мониторинг аптек на предмет наличия препаратов.
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