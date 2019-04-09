Лента RSS
Подписаться на ленту
04 сентября 2019, среда, 15:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,33
04. 09. 2019

Президент Беларуси встретился с государственным секретарем Совета безопасности

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч обсудил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

смотрите также Лукашенко рассматривает проект по интеграции с Россией

Глава государства отметил, что тема безопасности сейчас в центре внимании, она актуальна не только в Беларуси, но и в Европе.  Президент поинтересовался оценкой Зася ситуации с вопросами безопасности граждан, мнением о работе правоохранительных органов, особенно КГБ, Министерства обороны, а также позицией по итогам ряда международных встреч, в том числе недавнего визита в Минск советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве. «Тут скрывать нам нечего,»- подчеркнул белорусский лидер.

Еще одна тема - совместная работа с Россией по проблемам безопасности. «Главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России,» - сказал президент.

Станислав Зась проинформировал главу государства, что озвученные на  совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов установки и требования, доведены до исполнителей по всей вертикали власти.
Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.