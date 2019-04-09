Президент Беларуси встретился с государственным секретарем Совета безопасности

Вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч обсудил Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Глава государства отметил, что тема безопасности сейчас в центре внимании, она актуальна не только в Беларуси, но и в Европе. Президент поинтересовался оценкой Зася ситуации с вопросами безопасности граждан, мнением о работе правоохранительных органов, особенно КГБ, Министерства обороны, а также позицией по итогам ряда международных встреч, в том числе недавнего визита в Минск советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона и последующих переговоров в Варшаве. «Тут скрывать нам нечего,»- подчеркнул белорусский лидер.

Еще одна тема - совместная работа с Россией по проблемам безопасности. «Главные вопросы, которые мы решаем по безопасности, конечно, в союзе Беларуси и России,» - сказал президент.

Станислав Зась проинформировал главу государства, что озвученные на совещания по вопросам качества работы правоохранительных органов установки и требования, доведены до исполнителей по всей вертикали власти.