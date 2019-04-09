Возможны затруднения при пересечении границы с Польшей

Госпогранкомитет Беларуси предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей. Такая информация размещена на официальном интернет-портале комитета.

Как сообщается со ссылкой на информацию польской стороны, с 10-го по 12-го сентября запланирован ремонт дорожного покрытия на пограничном мосту через реку Свислочь между белорусским пунктом пропуска "Берестовица" и польским "Бобровники". Госпогранкомитет рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее продумывать маршруты движения через государственную границу.

Обстановку перед пунктами пропуска в режиме реального времени можно получить на информационном портале Государственного пограничного комитета.