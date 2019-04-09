Барьеры во взаимной торговле должны снять Беларусь и Египет

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером заявил, что страны должны снять барьеры во взаимной торговле, передает БЕЛТА.

смотрите также Совещание по актуальным вопросам развития экономики

"Товарооборот в прошлом году составил 108 миллионов долларов, однако, потенциал далеко не исчерпан. Рассчитываем, что в ближайшие несколько лет мы сможем удвоить, а то и утроить этот товарооборот. Конечно, для этого мы должны снимать барьеры в нашей торговле, которые, к сожалению, еще остаются между нашими странами", - отметил Сергей Румас.

Беларусь приветствует принятие Египтом в июле этого года решения о регистрации белорусских производителей косметики. Вместе с тем, крупнейший белорусский производитель металлопродукции БМЗ уже более года дожидается регистрации на право поставок своей продукции, хотя его документы соответствуют всем необходимым требованиям.

По словам премьер-министра, Беларусь заинтересована не только в поставках продукции, но и в реализации долгосрочных совместных проектов с египетскими партнерами. "Сегодня в Египте созданы и успешно работают совместные предприятия по производству грузовой, тракторной, сельскохозяйственной техники. И мы готовы к дальнейшему развитию производственной кооперации с повышением уровня локализации, передачей технологий и обучением кадров. В этой связи я хотел бы обратиться за содействием к правительству Египта в части поддержки наших совместных производств", - сказал Сергей Румас. Речь идет и о снижении пошлин на комплектующие для совместных предприятий, а также о содействии в продвижении продукции в Египте и на других региональных рынках.

Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе в области информационных технологий и готова сотрудничать с Египтом в этой сфере. Кроме того, важным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок белорусской фармацевтической продукции. Вместе с тем, есть сложности в регистрации отдельных видов белорусских медицинских препаратов, востребованных в Египте.

Источник: БелТА