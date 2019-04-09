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04. 09. 2019

Строительство железной дороги из Минска в аэропорт. Есть три варианта

Главный архитектор Минской области Вадим Николаенко

Для перспективного железнодорожного сообщения между столицей и Национальным аэропортом Минск проработаны и рассматриваются с точки зрения экономики и логистики три возможных варианта. Об этом сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко.

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"Проведен анализ существующего дорожного сообщения и разработан план мероприятий до 2025-го года. Так что между всеми городами-спутниками и столицей будут курсировать современные скоростные поезда, - сказал Вадим Николаенко. - Также обсуждается строительство новой железнодорожной ветки в аэропорт, что придаст дополнительный импульс развитию связи со Смолевичами. Думаю, этот вопрос должен в ближайшее время решиться, заканчивается работа над технико-экономическим обоснованием".

Главный архитектор Минской области отметил, что речь идет о проекте нового указа. Рассматривается несколько вариантов: строительство новой железной дороги вдоль ул. Ваупшасова, строительство ответвления вдоль автомобильной дороги М2 на аэропорт, реконструкция существующей железнодорожной ветки, которая используется для грузовых перевозок.

Что касается автомобильного сообщения Смолевичей с Минском, есть проект реконструкции трассы Р53 от Кургана Славы до Борисова, при этом дорога в четыре полосы будет продлена. "Почти решен вопрос с финансированием. Вероятно, в следующем году начнется строительство", - добавил главный архитектор.

Источник: БелТА
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