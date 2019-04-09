Президенту Беларуси доложили о завершении подготовки к совместным с Россией военным учениям

Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась во время встречи Александром Лукашенко доложил о завершении подготовки к совместным белорусско-российским стратегическим военным учениям "Щит Союза", которые пройдут осенью. Об этом госсекретарь Совета безопасности рассказал журналистам после встречи с главой государства, передает БЕЛТА.

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"Мы выходим на завершающий этап подготовки к проведению учений, ведутся также работы по выполнению боевых пусков ракет на российском полигоне Ашулук,» - отметил Госсекретарь Совета Безопасности.

Во время встречи глава государства обратил внимание на состояние техники и вооружения. "Это вопрос, который очень важен для Вооруженных Сил, - подчеркнул Станислав Зась. - Президент поставил задачу в ближайшее время - осенью - провести проверку состояния техники и вооружения, которые находятся на хранении. Та, которая в повседневном режиме эксплуатируется, понятно, она видна, а вот то, что находится на хранении, надо периодически смотреть, как обеспечена ее сохранность и самое главное - боеготовность".

Источник: БелТА