Александр Лукашенко встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Беларусь начинает сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций с чистого листа и намерена выстроить с ним образцовые отношения. Об этом белорусский лидер заявил сегодня на встрече с Президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем, сообщает пресс-служба руководителя государства.

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"Мы открываем новую страницу в наших отношениях, и эта страница чистая. Там нет ничего положительного, потому что это первые шаги, но, к счастью, нет и ничего плохого, - сказал Александр Лукашенко. - Мы полны решимости выстроить отношения так, чтобы это стало образцом для других".