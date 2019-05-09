Цзинь Лицюнь выразил уверенность, что Беларусь станет хорошим партнером АБИИ

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером банка. Об этом он заявил журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

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Руководитель банка отметил, что это его первый визит в Беларусь. "Состоялась очень продуктивная встреча с белорусским лидером. Мы обсуждали возможности нашего сотрудничества и роль, которую может сыграть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в дальнейшем социально-экономическом развитии страны, - сказал Цзинь Лицюнь. - После этого визита я настроен оптимистически. Я уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером нашего банка".

Источник: БелТА