Лента RSS
Подписаться на ленту
05 сентября 2019, четверг, 13:47
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,33
05. 09. 2019

Цзинь Лицюнь выразил уверенность, что Беларусь станет хорошим партнером АБИИ

президент АБИИ Цзинь Лицюнь

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнь уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером банка. Об этом он заявил журналистам после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает БЕЛТА.

смотрите также Александр Лукашенко встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Руководитель банка отметил, что это его первый визит в Беларусь. "Состоялась очень продуктивная встреча с белорусским лидером. Мы обсуждали возможности нашего сотрудничества и роль, которую может сыграть Азиатский банк инфраструктурных инвестиций в дальнейшем социально-экономическом развитии страны, - сказал  Цзинь Лицюнь. - После этого визита я настроен оптимистически. Я уверен, что Беларусь станет очень хорошим партнером нашего банка".

Источник: БелТА
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.