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05. 09. 2019

Отравившихся грибами на Брестчине мать с ребенком перевели в Минск

фото имеет иллюстративный характер

Мать с полуторагодовалым ребенком, которые в Кобрине отравились грибами, перевели в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на заместителя главного врача Брестской областной больницы Вячеслава Гавриленко.

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Несчастный случай,  напомним, произошел в Кобрине 3 сентября. Молодая семья - 24 летний глава, 22-летняя супруга и их ребенок полутора лет – обратились в центральную районную больницу с жалобами на плохое самочувствие. Пациенты рассказали, что они употребляли в пищу грибы. Медицинскую помощь семье оказали своевременно. В тот же день, с учетом тяжести состояния, пострадавших взрослых перевели в областную, а ребенка – в областную детскую больницу.

В ночь с 3 на 4 сентября женщину перевели на лечение в Минск. По словам Вячеслава Гавриленко, пострадавшую доставили в 9-ю клиническую больницу. Туда же транспортировали и ребенка. Глава семьи в тяжелом состоянии находится в областной больнице Бреста. Предполагается, что семья отравилась бледной поганкой.
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