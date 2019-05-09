Президент Беларуси 5 сентября принял с докладом Министра внутренних дел

Александр Лукашенко поинтересовался первыми впечатлениями Юрия Караева на посту руководителя белорусского правоохранительного ведомства, а также его оценкой криминогенной ситуации в стране, сообщает пресс-служба президента.

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Белорусский лидер особо поблагодарил правоохранителей за быстрое раскрытие громкого уголовного дела, связанного с ограблением ювелирного магазина в Минске, за оперативную работу и проявленный профессионализм. Александр Лукашенко порекомендовал поощрить сотрудников милиции.

Юрий Караев доложил белорусскому лидеру, что криминогенная обстановка в 2019 году остается под контролем, снижается удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений. Ожидаемая тенденция роста есть по преступлениям в сфере высоких технологий. Они в основном связаны с хищением средств с пластиковых карточек, взломом аккаунтов пользователей.