Брестский университет будет сотрудничать с болгарским ВУЗом

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина подписал соглашение о сотрудничестве с Великотырновским университетом Святых Кирилла и Мефодия (Болгария), передает БЕЛТА. Документ подписан во время II Экономического форума городов-побратимов и партнеров Бреста.

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Брестский государственный университет им. Пушкина уже сотрудничает со старейшим вузом Болгарии - Софийским. С сегодняшнего дня в партнерах у брестчан появился второй по величине университет этой страны, который находится в городе Велико-Тырново. По мнению проректора по научной работе Брестского госуниверситета Александра Будько, открываются широкие перспективы для взаимовыгодного взаимодействия по нескольким направлениям. «Во-первых, можно организовать летние школы русского языка. Во-вторых, преподаватели из Болгарии смогут приезжать в Беларусь на повышение квалификации. В-третьих, хотим развивать научное сотрудничество",- отметил проректор.

Развитию международных контактов в БрГУ уделяют огромное внимание. Заключены договоры о сотрудничестве с 70 вузами из 20 стран мира, набирает обороты взаимодействие с китайскими коллегами. "В мае с Аньхойским университетом и штаб-квартирой институтов Конфуция подписан договор о создании в БрГУ Института Конфуция. По условиям соглашения, институт должен быть открыт в течение года. Финансирование предоставляет китайская сторона ", - рассказал Александр Будько.

II Экономический форум побратимов и партнеров Бреста собрал около 40 делегаций из 18 стран. На мероприятии обсуждаются возможности сотрудничества в различных отраслях.

Источник: БелТА