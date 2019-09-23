ГАИ намерена ужесточить ответственность за вождение в нетрезвом виде

Госавтоинспекция планирует ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом виде, сообщил официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей в интервью телеканалу СТВ.

На данный момент при наличии в крови 0,3 промилле алкоголя и выше, согласно тесту, выписывается штраф от 50 до 100 базовых величин (от 1275 до 2550 рублей). При этом водитель лишается водительских прав на 3 года. Однако в случае обнаружения 0,8 промилле и выше, по словам Станислава Соловья, штраф составит 200 базовых величин, а лишать водительского удостоверения будут на 5 лет.