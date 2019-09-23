23 сентября МИД ответит на вопросы белорусов об упрощении визового режима с ЕС

23 сентября в 15.00, на странице МИД Беларуси в Facebook, представители консульского управления МИД Беларуси ответят на вопросы по визовому соглашению с ЕС, сообщает пресс-служба ведомства.
В данный момент внешнеполитическое ведомство ждет вопросы от белорусов на тему упрощения визового режима с ЕС.
Ранее Телеграф сообщал, что президент Беларуси принял решение о подписании соглашений с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и по реадмиссии. Таким образом, Минск завершил внутригосударственные процедуры по соглашениям с ЕС. Со вступлением в силу соглашений визовый сбор снизится до 35 евро.
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