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24. 09. 2019

Беларусь получит у Всемирного банка 90 млн евро для ремонта 220 школ

Всемирный банк выделит Беларуси 90 миллионов евро на модернизацию 220 школ в рамках проекта "Модернизация системы образования Республики Беларусь".

23 сентября Александр Лукашенко подписал Указ № 353, который утвердил соглашение о займе между Беларусью и Международным банком реконструкции и развития.

Школы будут не только отремонтированы, но и снабжены современным оборудованием. В Витебской области в школах создадут условия для предоставления социально-культурных услуг населению, а в Могилевской области в школах будут создавать центры инновационного развития, сообщает sb.by.

 
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