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24. 09. 2019

Госкомвоенпром представит белорусские станции спутниковой связи

До конца октября 2019 года Госкомвоенпром планирует представить и передать в Вооруженные силы новейшие образцы средств связи и автоматизированные системы управления.

Впервые в войска поступят средства спутниковой связи, которые задействуют белорусскую космическую группировку. Также будет представлена система "белорусский Скайнет", способная автоматизировать командование подразделением сил спецопераций, но может применяться и в современных мобильных сухопутных войсках, сообщает tvr.by

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси отметил в интервью каналу "Беларусь 1", что скоро в войска будет передана очередная партия техники связи, включающая в себя уникальные системы - машины тропосферной связи, мобильные командные пункты, пункты управления.

Он также добавил, что в ближайшее время будут представлены впервые разработанные в Беларуси станции спутниковой связи: мобильная, стационарная, носимая. "Вот это еще один пример использования белорусского спутника связи. У нас не было своей технологии, не было своих пунктов. Сейчас мы заканчиваем их разработку. Это будет еще один вклад в копилку укрепления обороноспособности страны", - подчеркнул Роман Головченко.


 
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