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24. 09. 2019

4 ноября в Минске покажут рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авоось»

4 ноября В концертном зале "Минск" можно услышать популярнейшую рок-оперу театра Алексея Рыбникова «Юно́на и Аво́сь».

«Юно́на и Аво́сь» — одна из наиболее известных советских рок-опер композитора Алексея Рыбникова на стихи поэта Андрея Вознесенского. Уже более 30 лет, рок-опера является одной из наиболее востребованных как на территории СНГ, так и за рубежом. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля, а в дополнении с великолепными хореографическими  номерами рок-опера превращается в яркое незабываемое зрелище. Главный режиссер спектакля – Александр Рыхлов, один из лучших московских режиссеров музыкального театра, известный своими работами в театре, телевизионными и концертными программами.

В выступлении принимают участие блестящие актёры, а главные роли исполняют финалисты-победители шоу "Голос" - братья Поздняковы.

Дополнительная информация по телефону: +375(29)5200000

Билеты у распространителей и на сайтах: www.ticketpro.bywww.kvitki.by

 

 
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