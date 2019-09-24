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24. 09. 2019

Под Лидой перевернулся автомобиль

22 сентября вечером на трассе М11, неподалеку от деревни Баровичи Лидского района, легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Пострадал водитель, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

60-летний мужчина, который управлял автомобилем, не справился с управлением - машина вылетела в кювет справа. В ГАИ сообщили, что водителя с многочисленными травмами - ушибом головного мозга, травмой органов грудной клетки, ушибом легких и сердца и переломом ребер - увезли в больницу. 

По факту ДТП проводится проверка.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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