Брестские таможенники предотвратили ввоз более 2500 единиц косметики

В пункте пропуска "Козловичи" не допустили ввоз более 2500 незадекларированых косметических средств на территорию ЕАЭС, сообщает Государственный таможенный комитет.

Из Германии через белорусско-польскую границу следовала фура со спортивной обувью, алкоголем и другими товарами. Среди них находилась нелегальная косметика, включая лосьоны, кремы для рук и тела, краску для волос и прочее.

Водитель фуры представил таможенникам товаросопроводительные документы, однако сотрудники при проверке обнаружили свыше 50 наименований без документов. В ГТК отметили, что по предварительной оценке, общая стоимость нелегального товара свыше 110 000 рублей, сообщает БелТА.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП РБ.