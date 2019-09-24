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24. 09. 2019

Жестокое убийство 8-месячного ребенка: в Бресте начался суд

В Бресте начался суд по делу об убийстве 8-месячного ребенка. В октябре 2018 года жители Лунинца - 26-летняя мать ребенка и ее знакомый, распивавшие спиртные напитки - отрезали девочке голову.

Подсудимым предъявлены обвинения в убийстве заведомо малолетнего, совершенном с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц (п.п. 2, 6, 13, 15, ч. 2 ст. 139 УК РБ). Обвиняемая попросила суд о проведении закрытого судебного заседания, и ее ходатайство было удовлетворено, сообщает БелТА.

Следствие установило, что в момент совершения преступления обвиняемые нанесли ребенку не менее 46 травматических воздействий. Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружил вернувшийся домой отец ребенка. 
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