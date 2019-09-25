На БелАЭС провели служебное расследование

Совместно с генподрядчиком строительства станции компанией "Атомстройэкспорт" было проведено служебное расследование по вопросам монтажа систем кондиционирования, сообщила пресс-служба БелАЭС.

Служба технадзора БелАЭС обнаружила факты нарушений относительно монтажа систем кондиционирования. На предприятии сообщили, на данный момент они устранены, а должностные лица, виновные в нарушении производства работ, удалены со строительной площадки, сообщает БелТА.

Чтобы предовратить подобные ситуации в будущем, была пересмотрена нормативная документация по организации входного контроля поступающих на строительную площадку БелАЭС приборов и оборудования.

На предприятии отметили, что используется системный подход к контролю качества работ на всех этапах сооружения станции, при этом Выявленные во время производства работ замечания, несоответствия проектным решениям немедленно устраняются.