Житель Беларуси вместе с напарником ограбил ювелирный магазин в Вене

Злоумышленники разбили витрину и сделали несколько выстрелов в воздух. Затем собрали ювелирные украшения и уехали на автомобиле. Ранены владелец магазина и его дочь, сообщает Sputnik.by.

Полиция обнаружила брошенный автомобиль злоумышленников недалеко от Праги. Оказалось, что авто зарегистрировано на гражданина Беларуси Эдуарда Ждановича. Мужчина объявлен в международный розыск.



