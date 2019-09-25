Житель Беларуси вместе с напарником ограбил ювелирный магазин в Вене

Утром 23 сентября двое мужчин ограбили ювелирный магазин на окраине Вены и скрылись на автомобиле с белорусскими номерами, сообщает kurier.at.
Злоумышленники разбили витрину и сделали несколько выстрелов в воздух. Затем собрали ювелирные украшения и уехали на автомобиле. Ранены владелец магазина и его дочь, сообщает Sputnik.by.
Полиция обнаружила брошенный автомобиль злоумышленников недалеко от Праги. Оказалось, что авто зарегистрировано на гражданина Беларуси Эдуарда Ждановича. Мужчина объявлен в международный розыск.
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