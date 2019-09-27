20% приговоров ежегодно обжалуются в Беларуси

За последние пять лет в Беларуси ежегодно обжалуются не вступившие в законную силу приговоры районных (городских) судов в отношении 20% лиц, привлеченных к уголовной ответственности, сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович перед Пленумом Верховного Суда.

Это говорит о том, что процессуальные препятствия для аппеляций отсутствуют, сообщает БелТА.

За прошедшие пять лет почти в четыре раза уменьшилось количество отмененных, не вступивших в законную силу приговоров.