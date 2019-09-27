27 сентября в Минске подключат отопление во всех жилых домах

До конца дня во всех жилых домах столицы подключат отопление. Об этом сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий города генеральный директор «Минского городского жилищного хозяйства» Юрий Кукашук.

Юрий Кукашук добавил, что за первые три дня подключения отопительных систем удалось подключить 65 % жилищного фонда, сообщают "Минск-Новости"

За эти дни также от жителей Минска поступило 6 135 заявок на развоздушивание систем отопления, что на 45 % меньше, чем в соответствующий период подачи тепла в дома в 2018 году. На данный момент обработаны 2 294 заявки.

Гендиректор также сообщил, что специалисты организаций ЖКХ будут работать в субботу и воскресенье для проведения работ по развоздушиванию систем и отладки в тех домах, где это необходимо.