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27. 09. 2019

27 сентября в Минске подключат отопление во всех жилых домах

До конца дня во всех жилых домах столицы подключат отопление. Об этом сообщил на заседании в Мингорисполкоме рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания территорий города генеральный директор «Минского городского жилищного хозяйства» Юрий Кукашук.

Юрий Кукашук добавил, что за первые три дня подключения отопительных систем удалось подключить 65 % жилищного фонда, сообщают "Минск-Новости".
 
За эти дни также от жителей Минска поступило 6 135 заявок на развоздушивание систем отопления, что на 45 % меньше, чем в соответствующий период подачи тепла в дома в 2018 году. На данный момент обработаны 2 294 заявки.
 
Гендиректор также сообщил, что специалисты организаций ЖКХ будут работать в субботу и воскресенье для проведения работ по развоздушиванию систем и отладки в тех домах, где это необходимо.
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