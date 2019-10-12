Проект “Бязмежная” приглашает на открытую бесед о женском здоровье

Мероприятия организованы в поддержку краудкампании проекта “Бязмежная” по сбору средств на покупку гинекологического кресла для женщин с инвалидностью для Брестского областного роддома.

Сейчас желающие поддержать инициативу могут приобрести сертификат на диагностический комплекс от Клиники женского здоровья EVA CLINIC, который включает в себя полный перечень процедур, необходимых для регулярного ежегодного осмотра у гинеколога, по специальной цене: за 70 белорусских рублей вместо 99.

Также в рамках кампании можно приобрести майку или поясную сумку от бренда TIKOTA UNIQUE с символикой проекта (каждые 10 рублей от стоимости лота будут перечислены в фонд проекта) или поддержать инициативу на любую удобную сумму. Краудпроект “Бязмежная” завершится 12 октября.

В рамках кампании пройдёт тематическое мероприятие о женском здоровье.

3 октября. Галерея Ў (ул. Октябрьская, 19).

18:00 (сбор гостей)

19:00-21:00

Мероприятие раскроет следующие темы:

Сигналы организма или когда бежать к врачу? Репродуктивное здоровье женщин: что такое норма, а какие симптомы могут указать на то, что стоит обратиться к врачу.

Спикер: Анна Таргонская – акушер-гинеколог, медицинский консультант Flo Health.

10 вопросов о менопаузе. Сопутствующие риски, МГТ – менопаузальная гормональная терапия, сексуальная жизнь в период менопаузы.

После выступлений эксперты проекта «Бязмежная» ответят на все вопросы участниц, а также проведут индивидуальные консультации во время неформального общения.

Вход на мероприятие – свободный, по предварительной регистрации: https://docs.google.com/forms/d/1E6YNMso2DQUANKhjTanzt1w91-WPsrwN24o9ZV8BFUo/viewform?edit_requested=true

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Проект инициирован Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси совместно с Республиканской ассоциацией инвалидов-колясочников (РАИК), фондом “Добра” и Министерством здравоохранения Республики Беларусь, стартап-компанией Flo Health и Парком высоких технологий и, дизайнером бренда TIKOTA UNIQUE Екатериной Безруковой, Клиникой женского здоровья EVA CLINIC и краудфандинговой платформой Ulej.

Главная цель организаторов – поддержать женщин любого возраста и социального положения в их осознанном выборе быть здоровыми, а также обозначить необходимость изменения инфраструктуры для свободного доступа женщин с инвалидностью к медицинским услугам.