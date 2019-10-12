«Мы будем просить, мы будем молить и будем верить...» Помогите спасти жизнь Руслана Варушина!

Варушин Руслан – 2-летний мальчик с высокозлокачественным онкологическим заболеванием: светлоклеточной саркомой почки. Сейчас мальчик находится в немецкой клинике Helios Klinikum Berlin Buch, где после месяца обследований ему поставили 3 стадию заболевания и, чтобы спасти ему жизнь, изменили протокол лечения. Химиотерапия и лучевая терапия – его единственный шанс.

1 сентября 2019 года Руслан Варушин поступил на дневной стационар в немецкой клинике Helios в Берлине, чтобы пройти полное обследование и начать лечение от редкого и агрессивного заболевания – светлоклеточной саркомы почки. К сожалению, результаты были неутешительными.

– Когда мы выслали все документы Руслана в Германию – нам выставили предварительный счет и обозначили курс лечения, еще не видя ребенка, – рассказывает Андрей, папа Руслана. – За сентябрь Руслану провели все возможные обследования, во время которых так же проводилась химиотерапия одним из препаратов, так как лечение было необходимо начинать как можно раньше, а обследование еще длилось. По результату обследования нашему мальчику поставили 3 стадию рака и сказали: «Это самое худшее, что могло с вами случиться».

Папа Руслана рассказал, что для того, чтобы подобрать для сына лечение, которое сможет его спасти, был созван не только консилиум онкологов, но и получена консультация профессора, лично разрабатывавшего протокол лечения SIOP 2001/GPOH, который используется для лечения рака почек высокой степени злокачественности. К сожалению, что бы вылечить Руслана, потребуется не только длительный курс тяжелой химиотерапии, но и лучевая терапия.

–Мы спрашивали врачей: «Руслан ведь еще совсем маленький... может можно подобрать менее тяжелый вариант лечения?» На что нам сказали: «Нет. Если хотите спасти своего ребенка – это единственный способ».

Врачи пояснили, что несмотря на то, что метастазы не найдены, раковые клетки могли остаться в теле Руслана после удаления опухоли. Они очень маленькие и их не обнаружить. Но если их не убить – второго шанса у Руслана уже не будет.

24 сентября Руслану начали лечение по новому протоколу.

– В первый день Руслану поставили капельницу с красной химией (самой тяжелой). Ночью у Русланчика началась рвота и не прекращалась всю ночь, – рассказывает Надежда, мама Руслана. – Под утро благодаря противорвотным ему полегчало, и Руслан заснул. Пока он спал, ему подключили большой пакет специального средства для промывания организма. Когда сыночек проснулся, он был очень слаб почти ничего не ел. Но ближе к вечеру стало полегче. Прошел день и сейчас нет ни рвоты, нитемпературы. Но он очень слаб. Смотрю на своего мальчика и слезы на глаза наворачиваются.

Такой курс химиотерапии будет проводиться Руслану в течении 3-4 дней каждые 3 недели: ему буду капельно вводить 4 разных препарата, после каждого промывая организм. Все лечение займет 8 месяцев.

– Мы изо всех сил стараемся его поддержать и хоть немного отвлечь, поднять настроение, воздушных шариков принесли прямо в палату – чтобы ему было легче.

27 сентября Руслану сделали КТ, чтобы разметить область облучения и начать лучевую терапию.

– Так как Руслан еще совсем маленький, облучать его будут малой дозой и небольшой промежуток времени, – рассказывает папа. – Одна процедура облучения будет длиться 2-3 минуты. Врачи говорят, в таком виде организм достаточно хорошо переносит лучевую терапию. Но проводится она под легким наркозом, чтобы ребенок не двигался, иначе есть угроза задеть другие органы.

«Мы вас умоляем, не бросайте нас»

Из сердца матери

– Господи, каждый день я спрашиваю у себя: «За что?» За что, моему сыну это все? Ведь он ещё совсем маленький!? Только начал говорить первые слова: мама, папа... Как мы радовались, когда он их говорил, радовались первым шажочкам, первым его достижениям. А сейчас я каждый день плачу в подушку, чтобы Русланчик не видел мои слёзы, и молюсь, чтобы он остался жив.

Дорогие наши добрые, отзывчивые люди! Мы от всего сердца благодарны вам за вашу помощь, веру, переживания, поддержку.

Мы вас умоляем, не бросайте нас на этом сложном жизненном пути! Не бросайте нашего сыночка! На вас вся надежда и вера... Без вас мы просто не справимся! Ценна жизни нашего малыша 120 .000 €. Слёзы катятся с глаз от боязни того, что не сможем столько заплатить, что не сможем успеть собрать.

Но ради жизни Руслана мы будем просить... мы будем молить ...и будем верить... Помогите спасти жизнь нашего сыночка!

Как помочь Руслану

1 сентября семья Варушиных вылетела в клинику. Предварительный счет, который клиника выставила на обследование и лечение Руслана, составлял 65.000 евро. По результатам обследований мальчику поставили 3 стадию заболевания и, чтобы спасти ему жизнь, изменили протокол лечения. Сейчас стоимость лечения Руслана составляет 120.000 евро, а от необходимой суммы собрано чуть более половины.

Центр помощи «Вера» (www.c-vera.by) просит всех неравнодушных людей откликнуться и поддержать Руслана. Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Варушину Руслану:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка> <Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Руслан ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Руслан 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов Velcom данная услуга недоступна.

4. USSD-запрос для абонентов life:) и МТС.

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.

* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Уважаемые благотворители, обращаем Ваше внимание, что USSD-запрос доступен в поддержку Руслана только в период с 1 сентября по 31 октября 2019 года.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!